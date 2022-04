Conselheiros de Moro não sabem o que fazer com 'programa de governo'

Documento econômico, coordenado pelo ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, já estava pronto para ser divulgado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Grupos de profissionais montados para elaborar o programa de governo do ex-juiz Sérgio Moro não sabem bem o que fazer com o trabalho já realizado. Segundo a Folha de S. Paulo, o documento econômico, coordenado pelo ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, já estava pronto para ser divulgado. "O sobre reforma judicial, sob a batuta de Joaquim Falcão, carecia apenas de ajustes", diz o jornal.

Na quinta-feira (31), Moro anunciou que estava deixando o partido Podemos e ingressando no União Brasil. Sua mudança de legenda implicaria, ainda que momentaneamente, na desistência de sua candidatura à Presidência da República. Em princípio, ele deve concorrer a deputado federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE