Conselheiros do Cade acusam presidente de conduzir reunião alcoolizado

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) acusaram o presidente do órgão, Alexandre Barreto, de conduzir alcoolizado uma reunião, em outubro do ano passado. Na tarde do dia 27 daquele mês, num encontro virtual interno, entre conselheiros e o presidente, Barreto passou, ao fim da reunião, a apresentar um comportamento confuso, que pareceu a alguns integrantes do tribunal o de uma pessoa sob efeito de álcool. Após alguns conselheiros tentarem interromper o encontro, uma das conselheiras, Paula Farani Azevedo, escreveu privadamente uma mensagem de WhatsApp para Barreto, sugerindo que ele encerrasse a reunião, por estar “visivelmente bêbado”. Barreto não questionou a afirmação. “Ok. Obrigado pelo toque”. Procurado pela coluna, o presidente do Cade negou que estivesse sob o efeito de álcool e disse que estava sendo irônico.

Entretanto, três conselheiros do tribunal confirmaram à coluna terem tido a impressão de que ele estava alcoolizado. Uma deles, a conselheira Lenisa Rodrigues Prado, limitou-se a confirmar ter percebido que ele estava sob efeito de álcool. Os outros dois confirmaram a mesma percepção, mas sob a condição de sigilo.

“A reunião começou um pouco depois das 14h. Ele estava normal durante boa parte da reunião. A partir de umas 16h, passou a beber uma taça de vinho e, depois das 18h, apresentou esse comportamento. Me pareceu, sim, estar alcoolizado”, afirmou um desses dois conselheiros.

Na lista de críticas feitas à gestão do presidente do Cade, está também a nomeação de sua namorada, em janeiro deste ano, para um cargo de assessoria em seu gabinete. A servidora Sarah Marques, atualmente cedida do gabinete de Barreto para um projeto na Corregedoria do Cade, foi nomeada por ele em 28 de janeiro.

