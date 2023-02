Conselho aprova Fabiano Silva para presidência do Correios

Apoie o 247

247 - O Conselho de Administração dos Correios aprovou na tarde desta sexta-feira (3), a indicação do advogado e coordenador do Prerrogativas, Fabiano Silva, para a sua presidência, informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A principal promessa de Fabiano é parar o processo de privatização da empresa, iniciado pelo governo Jair Bolsonaro. Outras metas são tornar os Correios mais competitivos e valorizar o funcionalismo.

Fabiano tem passagens pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Fundação dos Economiários Federais e pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo. É diretor de relações institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e já foi vice-presidente da comissão de direitos e prerrogativas da seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

