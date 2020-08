Conselho decide julgar queixa de Lula contra Deltan nesta terça (25)

Depois de adiar por 41 vezes o julgamento da queixa apresentada pelo ex-presidente Lula para apurar a conduta de Deltan Dallagnol na Lava Jato no âmbito do Power Point, de 2016, o CNMP decidiu colocar o caso na pauta desta terça-feira (25) edit

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pautou para esta terça-feira (25) o julgamento do caso do Power Point de Deltan Dallagnol, que colocou Lula como chefe de uma organização criminosa.

A decisão de agenda acontece depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin ter cobrado do órgão informações sobre a tramitação de um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para apurar a conduta de Deltan Dallagnol feito em 2016 e ter adiado o julgamento por 41 vezes.

No pedido, a defesa solicitava que o caso fosse analisado nesta terça-feira (25). Com isso, o conselho se atencipou a análise do caso por parte do Supremo, em que os advogados solicitam que o julgamento de Deltan ocorresse antes de 13 de setembro, data em que prescreve a ação.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, há três cenários possíveis: o CNMP analisar o caso amanhã e tornar sem objeto a ação apresentada pela defesa do Lula. O segundo seria o ministro Edson Fachin, relator do pedido de Lula na Corte, decidir sozinho se o processo deve ser julgado nas três sessões que restariam antes da prescrição, no dia 13. Outra possibilidade é que o ministro leve o tema para ser apreciado pela Segunda Turma do STF, na próxima quinta-feira (27).

