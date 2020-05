Conselho do MPF aprova demissão de procurador acusado de passar informações sigilosas à J&F

De acordo com o MPF, as investigações revelaram que, valendo-se do cargo que ocupava, o procurador vendeu informações sigilosas sobre investigações relacionadas à J&F edit

247 - Por 9 votos a 1, o Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) aprovou nesta terça-feira (12), a pena de demissão do procurador da República Ângelo Goulart Villela, acusado de vender informações sigilosas do MPF ao grupo J&F.

De acordo com o MPF, as investigações revelaram que, valendo-se do cargo que ocupava, o procurador vendeu informações sigilosas sobre investigações relacionadas à J&F.

Villela foi preso em maio de 2017, após delação de executivos da empresa, acusado de ter atuado para beneficiar o grupo controlador do frigorífico JBS.

Com a aprovação pelo plenário do conselho, haverá a proposição de uma ação na Justiça para a decretação da perda do cargo. É a Justiça que terá a palavra final sobre a perda do cargo.

Vilela é réu em ação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região por crimes de corrupção passiva, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e obstrução de investigação criminal.

