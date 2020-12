Consultoria de Moro tem contrato com outras empresas quebradas pelo ex-juiz

Consultoria americana que terá Sérgio Moro como sócio tem em sua lista de clientes, além da Odebrecht e OAS, outras empresas quebradas pelo ex-juiz. A construtora Queiroz Galvão e a Sete Brasil, criada para operações no pré-sal, estão no porfolio da empresa de Moro, que já faturou R$ 17,6 milhões só com a Odebrecht edit