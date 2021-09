Contra a reforma administrativa, servidores pressionam parlamentares: "se votar, não volta!"

Servidores públicos de vários estados do Brasil e do Distrito Federal realizam uma mobilização nesta terça-feira contra a PEC 32 edit

247 - Servidores públicos de vários estados do Brasil e do Distrito Federal realizam nesta terça-feira (21) uma mobilização contra a PEC 32, a reforma administrativa, no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.

Os trabalhadores se opõem ao texto que Jair Bolsonaro tenta fazer com que seja aprovado pelo Congresso Nacional.

Na parte da tarde desta terça-feira, um ato também aconteceu em frente à Câmara dos Deputados.

Parlamentares que passaram pelos aeroportos pelo país nesta manhã ouviram gritos de “se votar, não volta!”.

“São importantes essas atividades unitárias que contribuem no sentido de acumular forças para chegar ao ponto de derrota da PEC 32, a PEC da destruição dos serviços públicos. Relembrando que na semana passada houve um processo de mobilização que é fruto de muitos meses, que por forças de uma construção unitária mostrou que estamos mais próximos, ainda, dessa possibilidade de derrubar a PEC. Tivemos grandes mobilizações em Brasília, tivemos mobilizações pelos aeroportos no Brasil inteiro, tivemos mobilizações virtuais. Lembrando que estamos levando a pauta da PEC 32 a um grande número de mobilizações. Levamos em todos os Atos da campanha Fora Bolsonaro a discussão da importância de derrotarmos a PEC 32, denunciando o que ela representa, que ela se trata, de fato, da destruição dos serviços públicos”, diz o servidor Fabiano dos Santos, diretor do Sintrajud [Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo] e da Fenajufe [Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Pùblico da União], falando pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).

Servidores recebem os deputados no aeroporto de Brasília protestando contra a Reforma Administrativa (PEC 32) que impõe graves retrocessos a servidores públicos e também a quem trabalha em regime de CLT.

Vídeo: @luizrochabh / Mídia NINJA#PEC32Não #PEC32doDesmonte pic.twitter.com/p7YRNVgS9Q — SindMPU-PE (@sindmpupe) September 21, 2021

Acabei de desembarcar no aeroporto de Brasília e encontrei servidores públicos mobilizados contra a PEC 32. A proposta de Bolsonaro e Guedes piora as condições de trabalho dos servidores e reduz as políticas públicas para o povo brasileiro. #Pec32não pic.twitter.com/YToZCVSvm4 — Pedro Uczai (@uczai) September 21, 2021

