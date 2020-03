Contra epidemia de coronavírus, Brasil precisa parar, dizem especialistas

247 - Epidemiologistas dizem que o governo deveria adotar em breve providências para impedir ou limitar em grande medida aglomerações e movimentações de pessoas, com o objetivo de evitar mais infecções por causa do coronavírus. Seria necessário suspender aulas, espetáculos esportivos e artísticos, cultos religiosos, por exemplo.

A medida deveria ser implementada daqui a 7 dias e no máximo dentro de 20 dias, na visão de médicos estudiosos da biologia.

Em países como Japão, Hong Kong e Singapura, o ritmo de crescimento do número de casos do coronavírus é bem inferior ao do registrado em grandes países europeus. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

“Não teria muita dúvida de dizer que foi a intervenção. Fizeram um esforço brutal, inédito”, diz Claudio Struchiner sobre o impacto positivo das medidas adotadas em certos países asiáticos. Ele é professor de matemática aplicada na FGV-RJ, graduado em medicina na UFRJ e doutor em dinâmica populacional de doenças infecciosas pela Universidade Harvard.

De acordo com Mirian Dal Ben, infectologista do Hospital Sírio-Líbanês, “quando se comparam a velocidade do ritmo de casos totais, as curvas, entre países asiáticos e a Europa, parece evidente que a diferença se deveu às medidas drásticas dos governos”.