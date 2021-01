Contra recomendações de Bolsonaro, embaixador nos EUA tem reunião com ONGs ambientais

Nestor Forster, embaixador bolsonarista em Washington, inusitadamente contrariou as recomendações do presidente, que desdenha profundamente das organizações. Movimentação pode sinalizar mudança de postura na política ambiental brasileira, que vem sendo cada vez mais criticada por parceiros comerciais edit

247 - O negacionismo climático, que é um dos pilares do governo Bolsonaro, tem seus críticos até mesmo no alto escalão do Itamaraty.

Inusitadamente, Nestor Forster, embaixador brasileiro em Washington e membro do círculo olavista, sinalizou uma mudança de campo.

Como reportado na coluna de Leonardo Sakamoto, no Uol, Forster participou de uma reunião com ONGs ambientais buscando, segundo o telegrama interno do Itamaraty, "colher sugestões e discutir oportunidades para a relação entre Brasil e Estados Unidos na área de meio ambiente".

"Ao encerrar o encontro, ressaltei a importância do diálogo permanente com as organizações ambientais, muitas das quais mantêm representações importantes projetos de preservação ambiental no Brasil, em prol do intercâmbio de informações e aprofundamento da cooperação bilateral na área de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e mudança climática", escreveu o embaixador.

A movimentação representa uma mudança na postura do governo brasileiro, que vem sendo cada vez mais pressionado por seus parceiros comerciais a adotar políticas ambientais mais robustas.

Com Biden na Casa Branca, espera-se que a agenda ambiental se torne uma pauta central das relações internacionais dos Estados Unidos.

Assim, até mesmo os mais negacionistas dos bolsonaristas admitem que o negacionismo de Bolsonaro só leva ao isolamento.

