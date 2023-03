Contratos do governo do Acre de mais de R$ 70 milhões estão sob suspeita da PF e CGU

Apoie o 247

247 - O inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga contratos de R$ 70 milhões do Governo do Acre foi aberto depois que a administração estadual tentou usar verbas federais para pagar construtoras, aponta reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

É praxe que a Controladoria-Geral da União (CGU) fiscalize o destino dos recursos repassados pelo governo federal. Em meio ao monitoramento de rotina, o órgão pediu esclarecimentos do governo estadual, que prontamente anunciou a desistência de empregar recursos repassados pela União.

A mudança de posicionamento despertou suspeitas de que há direcionamento e superfaturamento e de que parte dos serviços não foi prestada. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 5,2 milhões.

Os contratos sob suspeita foram fechados em junho do ano passado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deacre) e pela Secretaria de Infraestrutura do Estado para 'manutenção preventiva e corretiva, conservação, recuperação, terraplenagem, pavimentação, drenagem, calçamentos, obras de artes corrente, especiais e correlacionados' pelo período de 12 meses.

Na avaliação da CGU, o governo tentou usar uma 'manobra' para se 'esquivar' do controle de órgãos federais, o que levou a Controladoria a acionar a Polícia Federal.

