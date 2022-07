Convenção da federação PT, PCdoB e PV aprova chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência da República

Apoie o 247

247 - A convenção da federação que une o PT, PCdoB e PV aprovou, nesta quinta-feira (21), a chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), como vice. O ato, realizado em um hotel de São Paulo, não contou com a participação dos pré-candidatos que cumprem agenda em Pernambuco.

Apesar da homologação da chapa que irá disputar a Presidência da República no pleito de outubro, o PT travou a votação da coligação nacional com o PSB, Rede, PSOL e Solidariedade por causa da formação de alianças no Rio de Janeiro decorrente do fato do SB ter lançado Marcelo Freixo para o governo e Alessandro Molon como candidato ao senado.

A alegação é que o PSB descumpriu um acordo nacional em que indicaria o candidato ao governo e a indicação para o Senado seria feita pelo PT. Uma decisão sobre o caso deverá ser tomada na próxima semana, durante uma reunião da Executiva Nacional do PT.

