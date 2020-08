Convidado por Bolsonaro para chefiar missão no Líbano, Temer não pode deixar Brasil sem autorização judicial

247 - Convidado por Jair Bolsonaro para comandar uma “missão humanitária” no Líbano, o ex-presidente Michel Temer está proibido de deixar o Brasil sem autorização judicial. Ele é é acusado de corrupção passiva e outros crimes no âmbito da operação Lava-Jato, no Rio de Janeiro. Temer chegou a ser preso preventivamente duas vezes, em março e maio do ano passado.

Na última vez, o ex-presidente teve a liberdade concedida, após a Sexta Turma do Superior Tribunal decidir, por unanimidade, trocar a pena preventiva por medidas cautelares — entre elas, a proibição de deixar o país sem autorização judicial.

Desde então, Temer conseguiu o aval da Justiça para viajar para o exterior em duas ocasiões para dar palestras nas universidades de Oxford, na Inglaterra, em outubro, e de Salamanca, na Espanha, em dezembro.

Para poder comandar a missão humanitária no Líbano, abalado pela explosão no Porto Beirute, o ex-presidente precisará de autorização judicial.

Bolsonaro anunciou o convite a Temer neste domingo, durante uma videoconferência com demais líderes mundiais sobre as ajudas que serão enviadas a Beirute. Em nota divulgada à imprensa, Temer se disse honrado pelo convite e afirmou que espera o ato ser publicado no Diário Oficial para tomar “as medidas necessárias para viabilizar a tarefa”. Procurada, a comunicação do ex-presidente disse que isso não está relacionado à autorização judicial para viajar, e sim em relação a organização da missão em si, desde a agenda ao cerimonial e doações, informa O Globo ..

