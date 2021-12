Convites estão esgotados para jantar entre Lula e Alckmin no próximo domingo

Evento organizado pelo grupo Prerrogativas está lotado, com mais de 300 convites vendidos. Jantar deve reunir Lula e Alckmin pela primeira vez em público edit

247 - O jantar do grupo Prerrogativas, integrado por advogados, juristas e artistas, que deve reunir Lula e Geraldo Alckmin pela primeira vez em público, lotou: mais de 300 convites foram vendidos e 40 jornalistas foram credenciados, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O jantar poderá se tornar o grande acontecimento político deste final de ano.

O jantar será realizado no domingo (19), no restaurante A Figueira, em São Paulo.

O evento ocorre em meio às articulações para a construção de uma chapa para disputar a Presidência encabeçada pelo ex-presidente tendo o ex-governador de São Paulo como vice.

Lula é o líder absoluto em todas as pesquisas. A mais recente, realizada pelo Ipec e divulgada nesta terça-feira (14), traz como novidade a possibilidade de vitória do ex-presidente no primeiro turno, o que torna ainda mais forte a tendência de união de forças mais amplas para gatantir a vitória.

Tanto o ex-presidente como o ex-governador paulista confirmaram presença, despertando a expectativa de que façam anúncios sobre a aliança.

O ex-governador de São Paulo deve anunciar nos próximos dias sua desfiliação do PSDB e a adesão ao PSB, partido que já decidiu constituir uma federação partidária com o PT e o PCdoB. Alckmin tem também como alternativa sua filiação ao PSD, liderado pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que também pode aderir à candidatura de Lula.

