Coordenador do Fórum dos Governadores, Wellington Dias, propõe "Pacto pela Democracia"

247 - O coordenador do Fórum dos Governadores e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), defendeu, nesta segunda-feira (23) a criação de um "Pacto pela Democracia” em patamares semelhantes aos "Pacto pela Vida", proposto pelos gestores estaduais no enfrentamento à pandemia de Covid-19. "O Brasil precisa criar um ambiente de diálogo e de segurança, principalmente para os investidores”, disse Dias durante a reunião dos governadores de 24 estados e do Distrito Federal para discutir a escalada da crise entre os poderes e a defesa da democracia.

De acordo com o UOL, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu a criação do pacto e afirmou que os gestores não podem "se silenciar" diante das "ameaças" constantes contra a democracia. A reunião acontece três dias após Jair Bolsonaro enviar ao Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

