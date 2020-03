Coronavírus: indústria automotiva do Brasil para completamente

A tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, e a ausência de demanda pela redução do consumo, são fatores decisivos para a decisão individual de empresas automotivas no Brasil e no mercado internacional edit

247 - Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), todas as 65 fábricas responsáveis pela produção de carros, caminhões e máquinas agrícolas do Brasil fecharam ou ficarão paradas nos próximos dias. A informação é da revista Auto Esporte.

As empresas decidiram de forma individual, para conter a propagação do novo coronavírus. A ausência de demanda é outro fator relevante, uma vez que o consumo caiu drasticamente, cessando as atividades da maior parte das concessionárias de todo o país.

As medidas adotadas não são exclusivas do mercado automotivo brasileiro. Várias empresas e montadoras do mundo todo também decidiram pela paralização de suas atividades produtivas.