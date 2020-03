Coronavírus: pelo menos 590 mil alunos estão com aulas suspensas no Brasil

A maioria dos casos são no Distrito Federal, onde o governador Ibaneis Rocha decidiu suspender todas as atividades do ensino público e privado edit

247 - Pelo menos 590 mil estudantes no Brasil já tiveram aulas suspensas por conta da epidemia do coronavírus, afirma reportagem do Estado de S. Paulo. Diversas escolas e faculdades anunciaram a medida nesta quinta-feira, 12. A maioria no Distrito Federal.

A primeira delas foi a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que comunicou a interrupção das atividades entre os dias 13 e 29 de março, reforçando que poderia rever a decisão. Segundo a reitoria da universidade, as próximas duas semanas serão a de maior potencial de propagação do vírus.

Outras sete faculdades particulares também adotaram a mesma medida, cada uma por um período específico, segundo o jornal paulista. A Fundação Armando ALveres Penteado (FAAP), por exemplo, decidiu fechar por uma semana, retomando as atividades no dia 23 de março.

Além disso, duas escolas particulares - Vera Cruz e Avenues - de São Paulo suspenderam as aulas por terem registrados casos do vírus entre sua comunidade.

Já no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha optou pela suspensão das aulas em toda a rede pública e privada - o que atinge cerca de 500 mil estudantes.

O Ministério da Educação, administrado por Abraham Weintraub, montou uma comissão para avaliar e aproveitou a situação para propor seu projeto de planos de aulas a distância. O Diário Causa Operária do PCO afirmou que “junto as medidas tomadas em cada região, a burguesia se aproveita para levantar novamente a bola do “ensino a distância” como forma de remediar o problema”.

Na Unesp, foi suspendido o programa Universidade Aberta à Terceira Idade, por conta da vulnerabilidade do grupo a contrair o vírus - e a gravidade que pode assumir nessa faixa etária. A instituição acadêmica também sugeriu cancelar todos os eventos que estava, para acontecer no câmpus de São Paulo, recomendando também reuniões presenciais.

Outra medida tomada pela Unesp é para que todos os estudantes, pesquisadores, professores e funcionários que tenham retornado do exteriorf açam quarentena de 14 dias antes de retornar à universidade.

Veja a lista completa de instituições que suspenderam as atividades:

Unicamp (de 13 a 29 de março)

Rede de ensino do Distrito Federal (por cinco dias)

Facamp (de 13 a 29 de março)

Insper (12 e 13 de março)

ESPM (até 20 de março)

Casper Líbero (até 20 de março)

Fiap (até 23 de março)

FAAP (até 23 de março)

Centro Universitário Belas Artes (até 23 de março)

Colégio Vera Cruz (até 13 de março)

Colégio Avenues (de 7 a 15 de março)