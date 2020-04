Coronavírus uniu esquerdas fora da cadeia, diz presidente do PDT

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse em tom de brincadeira que o coronavírus conseguiu unir as esquerdas. "E fora da cadeia" edit

247 - Durante videoconferência com representantes da oposição a Jair Bolsonaro na segunda-feira (30), o presidente do PDT, Carlos Lupi, comentou sobre a união entre as forças de esquerda no país. Disse que estas forças conseguiram a unidade. Em tom de brincadeira complementou: "fora da cadeia"

Na ocasião, líderes de partidos de esquerda publicaram manifesto pela renúncia de Jair Bolsonaro, informa a jornalista Mônica Bergamo sem sua coluna na Folha de S.Paulo.

O documento foi assinado pelos principais líderes de partidos de oposição, afirmando que Jair Bolsonaro é "um presidente da República irresponsável", que agrava a crise do coronavírus pois "comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos".

O texto é assinado pelos ex-presidenciáveis de esquerda em 2018 Fernando Haddad (PT-SP), Ciro Gomes (PDT-CE) e Guilherme Boulos (PSOL-SP) e pela candidata a vice de Haddad, Manuela D'ávila (PCdoB), por governadores oposicionistas e os presidentes de partidos como PT, PSB, PSOL, PCdoB e PCB.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa