Coronavírus vai superlotar hospitais brasileiros e governo deve restringir eventos em breve, diz infectologista

247 - Infectologista Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), afirma que, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o coronavírus como uma pandemia, afirma que, "em breve, os hospitais privados começarão a registrar filas de 4 a 6 horas". A entrevista foi concedida à BBC News. O novo coronavírus já atingiu mais de 124 mil pessoas em todo o mundo e deixou mais de 4,6 mil mortos. Na China, onde começou o surto, são 80.980 casos confirmados e 3.173 mortes confirmadas. O Brasil tem 52 casos e mais de 900 suspeitas, de acordo com informação divulgada pelo ministério da Saúde nesta quarta-feira (11).

"Estamos preocupados com os idosos, que evoluem rapidamente para quadros mais graves. Por isso, vamos ter que criar uma estrutura de saúde um pouco mais ágil, aumentar os leitos de UTI de modo geral e centralizar o encaminhamento. No Estado, serão criados centenas de leitos de UTI. Toda a rede privada será acionada e vamos suspender as cirurgias programadas", diz.

"Vai chegar um momento em que não vamos fazer mais exames. Se você sabe que o vírus está circulando, isso passa a ser desnecessário. O exame não ajuda em nada porque não há uma medida especial a ser tomada. O que vai ser avaliado é apenas o grau de risco e de comprometimento do paciente", acrescenta.

De acordo com o infectologista, a principal mudança imediata será o fim da burocracia na entrada de remédios atualmente parados na alfândega. Agora, avalia o médico, todos os países estão em situação parecida e não deve haver mais preocupações extremas com a importação do vírus, pois ele está presente de maneira significativa no mundo. "Hoje, a vigilância serve para todas as pessoas e deixamos de fazer buscas individualizadas. Tratamos todas as pessoas como possíveis contaminados", disse.