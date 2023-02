Coronel Marcelo Pimentel cobra punição contra o General Girão Monteiro, deputado do PL-RN

Apoie o 247

247 - O coronel da reserva do Exército brasileiro Marcelo Pimentel criticou o General Girão Monteiro (PL-RN), deputado federal, depois que o parlamentar publicou uma postagem atacando o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

"Quando o Comando do Exército exigirá desse militar inativo, amante do 'juridiquês' dos atos institucionais da Ditadura e dos 'bandidos' do garimpo ilegal, o cumprimento da Lei 6.880 (ñ usar a designação hierárquica como ocupante de cargo civil e em suas manifestações políticas)?", escreveu Pimentel no Twitter.

De acordo com o Artigo 29, da Lei 6.880, de 1980), "ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada".

Quando o Comando do Exército exigirá desse militar inativo, amante do “juridiquês” dos atos institucionais da Ditadura e dos “bandidos” do garimpo ilegal, o cumprimento da Lei 6.880 (ñ usar a designação hierárquica como ocupante de cargo civil e em suas manifestações políticas)? pic.twitter.com/I2QCgsA9BF — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) February 13, 2023

Falavam apenas nos autos e não em lives, palestras e fóruns bancados pelo sistema. Quanta falta nos faz uma justiça séria, segura e com a confiança dos brasileiros. Precisamos de um reset moral no STF. Se não, a injustiça será banalizada e fará parte do cotidiano; se já não faz. — 🇧🇷🇧🇷🇧🇷General Girão Monteiro (@GeneralGirao) February 13, 2023

