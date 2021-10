Corregedor do TSE promete “surpresa” em julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão

Apoie o 247

247 - O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luis Felipe Salomão, tem prometido a outros integrantes da Corte uma “surpresa” em seu voto no julgamento das ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão, que inicia nesta terça-feira (26). A informação é do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

As ações tratam de possível crime de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018, pela contratação de empresas de disparo em massa de mensagens contra o PT mas eleições de 2018.

O ministro Salomão foi o responsável por conduzir a apuração no tribunal. Segundo o jornalista, a própria defesa de Jair Bolsonaro já espera que o corregedor profira um voto cheio de “recados” ao presidente da República.

"Há quem aposte que a surpresa pode estar ligada ao inquérito que apura os ataques às urnas eletrônicas feitas por Bolsonaro em uma live. Nesta segunda-feira (25/10), Salomão pediu ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, o compartilhamento das provas do inquérito das fake news com a apuração sobre as urnas", destaca Igor Gadelha.

Ainda de acordo com a coluna, outros ministros acreditam que o julgamento terminará ainda nesta semana, para que Salomão participe de todo o processo, já que ele deixará o tribunal na sexta-feira (29).

