Corregedor nacional do MP manda procuradora bolsonarista apagar postagens ‘antidemocráticas’ nas redes sociais

247 - O corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, determinou que Ana Tereza Abucater, procuradora de Justiça do Ministério Público do Pará, apague postagens de cunho “antidemocráticos” postadas em suas redes sociais, diz o jornalista Fausto Macedo em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, Abucater “também foi proibida de fazer novas publicações que ‘afrontem a lisura e confiabilidade do processo eleitoral ou a autoridade das decisões proferidas pelos poderes constituídos’”.

“Bolsonarista declarada, Ana Tereza Abucater defendeu os protestos que fecharam estradas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que eleição ‘não se toma’ e que o Supremo Tribunal Federal ‘não tem autoridade sobre a manifestação’”, ressalta o jornalista no texto.

A decisão de Oswaldo D’Albuquerque atendeu a um pedido da vereadora de Belém e deputada estadual eleita Livia Duarte (PSOL). Ela também solicitou que o Ministério Público do Estado também abra um procedimento disciplinar sigiloso visando apurar a conduta da procuradora.

