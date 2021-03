Corregedora da PGR diz que Aras promove manobra para blindar aliados e perseguir adversários

247 A corregedora-geral do Ministério Público Federal (MPF), Elizeta de Paiva Ramos, afirmou, em um ofício interno que o procurador-geral da República, Augusto Aras, realizou uma manobra que pode ser utilizada "para o atendimento de expectativas pessoais ou políticas" visando blindar aliados ou perseguir adversários.

De acordo com o jornal O Globo, a manifestação da procuradora, que foi indicado pelo próprio Aras para o cargo, envolve uma investigação da Corregedoria do MPF contra um assistente do gabinete do procurador-geral. O procedimento teria sido aberto após não terem sido encontradas provas de uma acusação feita por Aras contra três procuradores que se demitiram durante sua gestão.

Ainda conforme a reportagem, Atas teria manobrado para que o processo saísse da esfera da Corregedoria e fosse enviado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde possui maioria. Na terça-feira (23), o plenário do CNMP autorizou a transferência do caso.

