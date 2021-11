Correspondente do El País no Brasil questiona “facada” de Juiz de Fora em Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O correspondente Juan Arias, do jornal El País, escreveu artigo no qual destaca que a suposta facada em Jair Bolsonaro pode ter sido uma armação para transformá-lo em mártir. O jornalista também citou o documentário "Uma facada no coração do Brasil", do jornalista Joaquim de Carvalho, do 247, como uma das fontes de informação sobre uma eventual armação do bolsonarismo acerca do suposto atentado, em 2018, para ajudar o então presidenciável na eleição.

"O recente documentário do jornalista Joaquim de Carvalho, Uma facada no coração do Brasil, desenterrou a inusitada hipótese de que o atentado foi apenas uma ficção criada pelos seguidores de Bolsonaro para mitificá-lo. E para provar isso difundiu-se a teoria de que não existe uma única foto de sua barriga ensanguentada depois do esfaqueamento e de que houve uma suposta cumplicidade entre os médicos que o atenderam e operaram", diz Arias.

"Agora, segundo o jornal O Globo, o que se deseja com a investigação é saber se, além do veredicto dos que conduziram o caso (que insistiram que Adélio agiu sem cúmplices), houve algum mandante que forjou o atentado", continua o correspondente.

O jornalista destaca que a família Bolsonaro segue na tentativa de acusar a esquerda de ser responsável pela suposta facada. "O fantasma que Bolsonaro deseja desenterrar justo neste momento de tensão pré-eleitoral pode ser, sem dúvida, um elemento novo e perigoso que acrescenta dramaticidade e intriga à já complexa eleição que ocupa o interesse de toda a vida política, enquanto se agrava a crise econômica, que, como sempre, afeta os mais desfavorecidos, que os políticos usam somente na hora de tentar comprar voto".

