Corrida para o STF afunila em três nomes e Zanin segue como favorito

247 – A corrida para a escolha no novo ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga que se abre em 11 de maio, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, se afunilou em três nomes: o advogado Cristiano Zanin Martins, que defendeu o presidente Lula durante a perseguição judicial da Lava Jato, o advogado Manoel Carlos, que dirige a área jurídica da CSN, e o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. As informações constam de reportagem do Valor Econômico desta segunda-feira.

Zanin segue como franco favorito, mas vem sendo alvo de uma intensa campanha promovida por setores da extrema direita, como o ex-juiz suspeito Sergio Moro e seus aliados na imprensa. Zanin ganhou destaque nacional e internacional por sua atuação na defesa de Lula em diversos casos e conseguiu demonstrar que o presidente foi vítima de perseguição judicial, o chamado lawfare.

Além de sua atuação na defesa de Lula, Cristiano Zanin Martins também é autor de livros e artigos sobre direito e política, e já atuou em casos de destaque envolvendo outras personalidades públicas e empresas brasileiras. A campanha negativa movida contra Zanin apenas tem servido para reforçar a necessidade de um ministro antilavajatista e, portanto, comprometido com o estado de direito.

