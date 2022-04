Corrupção no governo: empreiteira usa empresa de fachada e domina licitações sob Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A empreiteira Engefort tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro em diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de seus sócios, informa reportagem dos jornalistas Flávio Ferreira, Mateus Vargas e Guilherme Garcia na Folha de S.Paulo.

A construtora tem sede em Imperatriz, sul do Maranhão. Até agora, o governo reservou cerca de R$ 620 milhões do Orçamento para pagamentos à empresa, que já teve quitados valores no total de R$ 84,6 milhões. De acordo com a reportagem, apesar do volume, a empresa é uma caixa-preta e silencia sobre seus contratos e a firma de fachada usadas nas concorrências.

A fonte de recursos da empresa são contratos com a Codevasf, estatal federal controlada pelo centrão, no toma lá dá cá com Bolsonaro.

