Costa Neto não teve infarto; tinha era uma espinha de peixe atravessada no estômago

247 - O motivo da internação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi revelado. Enquanto inicialmente havia sido divulgado na imprensa que o político passaria por um procedimento de cateterismo, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informou nesta segunda-feira (10) que, na realidade, Valdemar engoliu três espinhas de peixe no fim de semana e teve que passar por uma endoscopia.

O problema teve início para Costa Neto após um almoço em São Luís, no Maranhão. Ele havia viajado ao estado para se reunir com deputados federais de sua legenda.

Após a refeição, Costa Neto começou a apresentar mal-estar na região abdominal e ligou para seus médicos para relatar o problema. Embora tivesse uma viagem programada para São Paulo, os profissionais o aconselharam a desembarcar em Brasília e se internar no Hospital Sírio-Libanês, por receio de que ele pudesse estar sofrendo um infarto.

Os exames realizados, no entanto, revelaram que Costa Neto havia engolido três espinhas de peixe. Durante o procedimento de endoscopia, uma das espinhas foi retirada, enquanto as outras duas já haviam se deslocado para o intestino.

O presidente do PL já recebeu alta, e deve viajar a São Paulo para novos exames.

