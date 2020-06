Cotado para o MEC, Renato Feder já defendeu em livro fim do ministério e privatização do ensino

Cogitado para ocupar a vaga de Abraham Weintraub no MInistério da Educação, Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, já defendeu a extinção do MEC e a privatização do ensino no Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro tem um encontro marcado nesta terça-feira (23) com o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, cotado para assumir o Ministério da Educação.

Em livro, Feder já defendeu a extinção da pasta e a privatização da rede de ensino do Brasil.

No livro ‘Carregando o Elefante – Como transformar o Brasil no país mais rico do mundo’, de 2007, Feder propunha que o governo pagasse um ‘voucher’ às famílias para elas colocarem seus filhos em escolas particulares. Modelo semelhante seria adotado no ensino superior.

O candidato ao posto de Weintraub é administrador de empresas e mestre em Economia. De acordo com integrantes do Palácio do Planalto, ele iniciou um ‘namoro’ com o governo para o MEC, informa O Estado de S.Paulo.

Hoje, o secretário de Educação do Paraná diz que mudou de ideia desde o ano passado.

