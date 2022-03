Cotado para vice de Bolsonaro, Braga Netto se filia ao PL

Há a expectativa, porém, de que o ministro ainda possa mudar de partido, permitindo uma composição da chapa de Bolsonaro com outra legenda edit

247 - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), se filiou ao PL, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Ele já assinou a ficha de filiação, mas não fez qualquer divulgação.

Apesar da filiação, Braga Netto é alvo de outros partidos, como o PP. Há uma articulação para tentar levar o ministro para outra sigla, permitindo, assim, uma composição da chapa de Bolsonaro com outra legenda além do PL.

Braga Netto não compareceu ao evento do PL neste domingo. Segundo integrantes do governo e organizadores do evento, ele não foi por ainda ser ministro da Defesa e para não caracterizar o evento como lançamento de chapa.

