CPI do genocídio pode fazer 23 acusações contra atos do governo Bolsonaro que até agora provocaram quase 400 mil mortes

Governo está com medo das acusações que pode sofrer na CPI do genocídio, por isso Casa Civil orientou ministérios a rebatê-las edit

247 - A Casa Civil da Presidência da República enviou a 13 ministérios uma lista de 23 temas em que o governo pode ser acusado pela CPI do genocídio e pede que cada pasta elabore relatórios contra-atacando

Segundo levantamento do Globo, as possíveis acusações se referem à negligência com processo de aquisição da vacina Coronavac. Repetidas vezes, Bolsonaro tentou desacreditar a eficácia da Coronavac e ainda disse: "A da China nós não compraremos. É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população".

O governo Bolsonaro teme também que seja acusado de ter minimizado a gravidade da pandemia. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV em 24 de março de 2020, Bolsonaro comparou a Covid-19 a uma “gripezinha”.

Durante a pandemia o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas da circulação de pessoas, promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas, retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas, não promoveu campanhas de prevenção à Covid-19 e não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional.

O governo Bolsonaro demorou a pagar auxílio emergencial, politizou a pandemia, falhou na implementação da testagem, a ponto de deixar os testes vencerem sem aplicação e foi negligente no abastecimento do país com insumos, inclusive o kit intubação.

As apurações da CPI do genocídio podem ainda evidenciar que houve atraso no repasse de recursos para os Estados destinados à habilitação de leitos de UTI e genocídio de indígenas.

A CPI do genocídio vai apurar também outras atutudes do governo que prejudicaram o enfrentamento da pandemia, inclusive desídia administrativa e divukgação de fake news.

Leia o levantamento completo do Globo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.