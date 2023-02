CPI do Senado para apurar os atos terroristas do dia 8 de janeiro não deve sair do papel

Apoie o 247

247 - Os senadores que tentam abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, não conseguiram o número mínimo de assinaturas necessárias para instalar o colegiado.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “O requerimento foi entregue pela autora, Soraya Thronicke, com 38 assinaturas, o que inclui nomes de senadores que não estão mais no mandato e de outros que desistiram do apoio”. A nova legislatura teve início no dia 1 de fevereiro.

Ainda segundo a reportagem, aliados e interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ”dizem que ele só aceitará ler o requerimento se houver uma nova coleta de assinaturas. Como o governo Lula fez pressão para que a CPI não vá adiante, a iniciativa não está encontrando respaldo entre os parlamentares”.

A oposição ao governo Lula agora tenta articular a criação de uma CPMI, uma comissão mista formada por deputados e senadores. "A ideia é que a bancada de 99 deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, ajude na empreitada", ressalta o colunista.

