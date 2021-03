Cresce isolamento do governo Bolsonaro, com deterioração de sua base no Congresso

247 - No Congresso Nacional é corrente a opinião, em todas as bancadas, de que a péssima gestão da pandemia, em que ressalta o comportamento negacionista de Bolsonaro, o auxílio emergencial pífio deixando na miséria milhões de pessoas e a volta do ex-presidente Lula ao posto principal da luta política,inclusive com protagonismo internacional, criam uma situação de esfacelamento do apoio político e parlamentar do governo. Bolsonaro e seus aliados sentem a sua reeleição ameaçada.

A rejeição da atuação de Bolsonaro frente à pandemia atingiu índices recordes. De acordo com pesquisa Datafolha, 54% da população considera a liderança do governo na pandemia ruim ou péssima, sondagem realizada no auge da turbulência provocada pelas mudanças na Saúde.

O centrão ficou irritado com os atropelos praticados por Bolsonaro no processo de escolha do novo ministro da Saúde, destaca reportagem da Folha de S.Paulo publicada neste domingo (21). No Congresso, espalha-se o mal- estar com a não aceitação para o Ministério da Saúde de um nome indicado pelos parlamentares, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira.

A condução cada vez mais falha no enfrentamento à pandemia está a olhos vistos, no aumento do número de casos e de óbitos. E o mal-estar nos meios políticos se agravou ainda mais com a morte do senador Major Olimpio (PSL-SP). A morte do senador foi considerada representativa do momento atual, levando os senadores a aumentarem a pressão pela instalação da CPI da Covid, que o governo achou que seria enterrada com a troca de ministros.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já tem em mãos um requerimento com o número de assinaturas para instalar a CPI.

A atitude de confronto de Bolsonaro contra governadores que têm procurado agir no sentido de minorar os efeitos da crise sanitária em seus estados deteriora ainda mais o ambiente político. Bolsonaro entrou com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra governadores que promovem medidas de controle da pandemia.

A avaliação corrente no Congresso é que vai aumentar a pressão para a instalação da CPI.

O valor do auxílio emergencial, insuficiente para a população mais pobre suprir suas necessidades mínimas amplia o desgaste político e o mal-estar em toda a sociedade. É grande o risco de Bolsonaro perder apoio político.

Para completar o quadro desfavorável ao Planalto, a volta de Lula ao cenário político, com popularidade, capacidade de articulação com diferentes setores políticos e protagonismo internacional, cria uma nova correlação de forças mais favorável à oposição.

