Cresce no PDT pressão por voto útil em Lula

Há deputados no partido que defendem uma reavaliação perto das eleições para derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Muito longe dos 20% previstos pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, o candidato do partido Ciro Gomes está sob pressão interna dos que defendem voto útil no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para derrotar Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

No último Datafolha, divulgado em 26 de maio, Ciro aparece em terceiro lugar, com apenas 7% das intenções de voto. Em primeiro lugar, está o ex-presidente Lula, com 48%, 21 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, que aparece com 27%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A opinião geral na bancada pedetista na Câmara é que a candidatura de Ciro é legítima e fortalece o partido, por ser uma alternativa em um cenário eleitoral polarizado e indefinido. A avaliação oficial é de que a bancada ainda dá apoio ao pré-candidato. Mas cresce no partido a pressão para que se reavalie o cenário caso a candidatura continue sem decolar, informa reportagem da Folha de S.Paulo.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE