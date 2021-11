Cresce o desgaste de Bolsonaro junto às Forças Armadas

O ocupante do Palácio do Planalto quer compensar a perda de apoio nas Forças Armadas intensificando agenda com militares edit

247 - A jornalista Bela Megale informa que nos bastidores, até militares do Palácio do Planalto admitem que é grande o desgaste de Jair Bolsonaro junto às Forças Armadas.

"Os motivos apontados para isso são a aliança com o centrão e o abandono das pautas de combate à corrupção", escreve a jornalista em sua coluna no Globo . Por isso, Bolsonaro “vai usar as formaturas dos cursos das Forças Armadas para passar a imagem de que os militares seguem na sua base de apoio, apesar das dissidências que ocorrem na cúpula do grupo. Generais como Santos Cruz e Rêgo Barros, que integraram o governo, despontam hoje como ferrenhos críticos ao antigo chefe", escreve.

"O plano de Bolsonaro, segundo seus auxiliares, é comparecer ao maior número de formaturas possível, que acontecem entre o fim de novembro e início de dezembro, para fazer fotografias rodeado por militares e mostrar que tem musculatura nas Forças Armadas em diferentes níveis, de oficiais a praças".

