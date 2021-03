Criador das fake news no Brasil, MBL agora faz curso contra elas

247 - O Movimento Brasil Livre, organização de direita que ganhou notoriedade nacional promovendo fake news durante o golpe de 2016 agora quer ensinar como combater mentiras nas redes.

Segundo reportagem no jornal Folha de S.Paulo, a Academia MBL, plataforma lançada pelo movimento para formar novas lideranças, terá um curso chamado “Fundamentos da Memística e Redes Sociais”, ministrado por Pedro D’Eyrot, ex-vocalista do grupo Bonde do Rolê e um dos fundadores do MBL.

Uma das aulas tratará do processo de criação de fake news.“Quanto mais a gente entender como é feita uma fake news, mais nos tornamos capazes de reconhece-las e a nos protegermos delas”, diz D’Eyrot no curso.

