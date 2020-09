Criador do ‘Kit Covid’, médico morre após 45 dias internado com a doença

247 - O médico Guido Céspedes, de 46 anos, morreu vítima de coronavírus após 45 dias internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop. Ele é o criador do ‘Kit Covid-19’ em Sinop, composto por medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, AAs e ibuprofeno.

Ele morreu na última quarta-feira, 2. Ele era diabético, tinha sobrepeso e pressão alta. Em nota nas redes sociais, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, lamentou a morte do médico.

“Depois de alguns meses de luta, o médico Guido Céspedes veio a falecer esta tarde. Um servidor dedicado, corajoso que fez muito por todos nós. Na linha de frente, assinou o protocolo do Kit Covid e deu o seu melhor ao nosso município. Neste momento de dor, me solidarizo com a família e deixo aqui um abraço apertado”, escreveu a prefeita.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.