Criança de 3 anos encontra pistola de pai colecionador de armas e atira na cabeça do irmão gêmeo

247 - Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na cabeça do irmão gêmeo depois de encontrar uma pistola do pai nesta quinta-feira (22). O caso aconteceu na Zona Norte de Macapá e, segundo as autoridades policiais, o homem era colecionador de armas. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai das crianças guardava a arma junto a outra de uma coleção em um cofre. Na tarde desta quinta-feira ele tirou a pistola para ir ao clube de tiro, quando uma das crianças entrou na sala, encontrou o armamento e acabou atingido o irmão.

A criança baleada foi transferida para o Hospital de Emergência (HE), onde recebia atendimento médico até a publicação desta reportagem. Não há informação sobre seu estado de saúde.

