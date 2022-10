Crime eleitoral para impedir o povo de votar foi planejado no Palácio da Alvorada

Apoie o 247

ICL

247 - “A ação protagonizada hoje pela Polícia Rodoviária Federal que acontece hoje nas estradas brasileiras com ações que dificultando o transporte de eleitores começou a ser articulada na noite do dia 19 de outubro. Naquela quarta-feira, o núcleo duro da campanha de Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada e traçou as ações fundamentais que devem ser tomadas na reta final do segundo turno”, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

“Uma delas era justamente a ação que está sendo feita desde a madrugada de hoje: os chefes dos órgãos que auxiliarão a Justiça Eleitoral, como as Forças Armadas, PF e Polícia Rodoviária Federal, seriam instruídos para que os seus comandados ficassem atentos ao transporte irregular de eleitores, sobretudo no Nordeste. Obviamente, nunca se tratou de uma preocupação com a marca da imparcialidade.”, acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.