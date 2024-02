Crise de saúde no Amazonas continua e profissionais são obrigados a trabalhar sem receber

Apoie o 247

247 - O governador do Amazonas, Wilson Lima, prometeu, durante reunião na segunda-feira (19), que iria realizar o pagamento para empresas médicas que já estão há meses sem receber. Contudo, as cooperativas de enfermeiros, técnicos e outros profissionais das equipes multidisciplinares reclamam da ausência de propostas para o pagamento de salários atrasados.

A Cooperativa dos Enfermeiros do Amazonas (Coopeam), alega que tentou marcar por diversas vezes reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para tratar dos débitos, mas as reuniões foram canceladas pelo menos três vezes pela secretária executiva, Sra. Marla Almeida de San Martin.

Em pronunciamento à imprensa, o Diretor-Secretário da Coopeam, Jucinei Souza Silva, afirmou que as cooperativas, algumas com funcionários há mais de sete meses sem receber, estão sendo apontadas como “vilãs”, mas que não receberam nenhum repasse do governo ou mesmo resposta da SES. (Com informações do Diário da Capital).

