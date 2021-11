Crise interna se aprofunda nas prévias do PSDB na disputa entre Doria e Leite

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Clima de guerra entre os apoiadores dos governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) nas prévias do PSDB que vão definir o candidato à presidência pela legenda em 2022.

O PSDB de São Paulo, controlado por Doria, tem se manifestado contra o veto de 92 prefeitos e vices nas eleições internas do partido, denunciando que a ala que apoia Leite tem buscado cercear o direito de filiados do partido, que vão levar o caso dos tucanos ao conselho de ética da legenda, sob acusação de fraude do diretório paulista.

Segundo apoiadores de Doria, os mesmos problemas alegados para justificar a suposta fraude do diretório de São Paulo foram registrados no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Bahia (diretórios que apoiam Eduardo Leite), informa a Folha de S.Paulo.

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, 1º, a comissão de prévias do PSDB determinou que nenhum dos 92 prefeitos e vices paulistas que estavam no centro das suspeitas poderão votar no processo de seleção interno. Em São Paulo, os doristas reagiram pedindo à comissão que outros 34 filiados do partido no RS, em Minas e na Bahia também não possam votar.

“Assim como os integrantes vetados em São Paulo, a maioria dos 34 filiados nesses outros três estados tiveram um registro de filiação na Justiça Eleitoral com data retroativa. Por exemplo, se cadastraram em agosto, mas informaram que estavam filiados desde abril”, informa a Folha.

PUBLICIDADE

As regras do pleito interno estabelecem que apenas quem se filiou ao partido até o dia 31 de maio está apto a votar nas prévias presidenciais do PSDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE