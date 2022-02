Cristiane Brasil chama presidente do PTB de "bandida" e seguidores de Roberto Jefferson brigam no WhatsApp

Apoie o 247

ICL

247 - A briga começou com a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do presidente de honra do PTB Roberto Jefferson, que criticou Graciela Nienov, que ocupava a presidência nacional do partido depois que Jefferson foi preso. No domingo (30), ele havia divulgado uma carta em que anunciava a demissão de Graciela por "não possuir condição moral ou política” para continuar no cargo.

Cristiane chamou Graciela de “bandida” e classificou o episódio de sua demissão como um “escândalo”. A partir daí, a briga foi para um grupo do diretório nacional no WhatsApp com mensagens de Mauro Rogério, ex-secretário de Planejamento do PTB, chamando Graciela e seus associados de “comparsas” e prometendo fazer a “guarda do Templo” do partido contra essas pessoas.

Em entrevista ao colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, Rogério explicou que se referia a uma guarda ideológica do PTB. “Não passarão princípios e valores sórdidos como a deslealdade, a ingratidão, a dissimulação, a política rasteira”, argumentou.

PUBLICIDADE

Essa bandida primeiro chamava o Poppy de Lider, de papai do coração, etc. Bastou virar presidente que ele virou Roberto e ela virou a "líder"! Depois do escândalo ele voltou a ser líder! Coitada! Agora ela não vai mais "liderar" nem as baratas 🪳 do esgoto pra onde voltou! https://t.co/9joxByn4WK — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) January 31, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE