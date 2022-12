Cristiano Zanin é cotado para vaga de Rosa Weber no STF

Nome do advogado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem crescido nos bastidores, segundo a jornalista Andreia Sadi edit

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que defendeu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na perseguição política durante a operação Lava Jato, é cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a jornalista Andreia Sadi, da Globonews, o nome de Zanin tem crescido nos bastidores do mundo político e jurídico como possibilidade de Lula para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corete, que deve se aposentar no final do ano.

Além Weber, o ministro Ricardo Lewandowski deve deixar a Corte em maio, abrindo assim duas indicações para o presidente eleito. Assista:

Bastidor da Sadi: Cristiano Zanin, advogado que defendeu Lula durante os processos da Lava Jato, é cotado para vaga de Rosa Weber no STF.



➡ Assista ao #Estudioi, com @AndreiaSadi, na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLqjJH pic.twitter.com/J2gp0YpQyu — GloboNews (@GloboNews) December 6, 2022

