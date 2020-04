Criticado por atraso, governo Bolsonaro acha que prazo de 16 de abril para pagamento de auxílio é 'ambicioso'

247 - O prazo fixado pelo governo, de 16 de abril, para liberar os R$ 600 a informais, está sendo considerado ambicioso no Ministério da Cidadania.

O governo está interpondo obstáculos burocráticos para iniciar os pagamentos, agravando a situação das pessoas mais vulneráveis.

Os técnicos do governo ainda debatem com municípios como funcionará a inscrição de nomes no cadastro de beneficiários, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

