"Culpar o governo pelo 8 de janeiro é terraplanismo", diz Alexandre Padilha

247 - Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) afirmou nesta sexta-feira (21) que tentar culpar o governo Lula (PT) pelos atentados terroristas cometidos por bolsonaristas no dia 8 de janeiro é “terraplanismo”. O ministro falou a jornalistas sobre a possível instalação de uma CPMI - majoritariamente promovida pela oposição - para investigar os fatos ocorridos naquele dia.

“Caso seja instalada a CPMI, nós vamos indicar o mais rápido possível os seus membros. A CPMI, na nossa opinião, tem o papel de ser um espaço de embate político. Nós vamos dar uma pá de cal na tentativa de construir uma narrativa conspiratória, absurda, terraplanista, de que as vítimas - que são o Poder Executivo, Legislativo, o Supremo Tribunal Federal e a democracia - são os responsáveis pelos atos terroristas”, declarou.

Para o ministro, a Polícia Federal e o Judiciário já estão cuidando de identificar e punir os envolvidos no terrorismo do 8 de janeiro. O papel da base aliada do Planalto no Congresso Federal será desmontar a narrativa mentirosa de que o governo Lula (PT) teria responsabilidade sobre os ataques, segundo Padilha. “O papel da CPMI vai ser de enfrentamento político, de desmontar uma narrativa que tentam construir de que as vítimas dos atentados terroristas são as responsáveis por aquele absurdo, pelas atrocidades que aconteceram no dia 8 de janeiro. O papel de apurar, punir, identificar responsáveis, quem pagou, quem mobilizou, quem organizou, quem planejou os atos terroristas, a Polícia Federal e o Judiciário estão fazendo muito bem”.

