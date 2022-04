Cúpula do PSDB autoriza e Eduardo Leite busca apoios para candidatura presidencial paralela à de Doria

Cúpula tucana se irritou com a ameaça de Doria de desistir do Planalto e ficar no governo de São Paulo. Eduardo Leite corre por fora para ser o candidato do PSDB edit

247 - A cúpula do PSDB deu aval ao ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) para que busque apoios para uma candidatura presidencial paralela à do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), informa Andréia Sadi, do G1.

Os dirigentes do partido ficaram irritados com o movimento de Doria desta quinta-feira (31), no qual ameaçou desistir da candidatura ao Palácio do Planalto, permanecendo no governo de São Paulo e implodindo acordos pré-estabelecidos pelo partido.

Agora, Eduardo Leite vai em busca de alianças no MDB, União Brasil e outros partidos.

Eduardo Leite acredita que Doria abrirá mão de sua candidatura presidencial no meio do ano, e por isso conseguiu apoio da cúpula partidária para se assumir como candidato. Em resumo, o plano é deixar tudo organizado para quando - e se - Doria desistir.

Entre os que autorizaram as articulações de Leite está o presidente do PSDB, Bruno Araújo.

