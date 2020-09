Curado da Covid-19, cacique Raoni terá alta

247 - O cacique Raoni deve deixar o hospital ainda nesta sexta-feira (4). Aos 88 anos, ele se recuperou de uma inflamação cardíaca, causada pela Covid-19, da qual já está curado. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Raoni foi diagnosticado com pneumonia no dia 14 de agosto, mas estava se tratando na própria aldeia. No dia 28, ele foi encaminhado para o hospital, quando testou positivo para o novo coronavírus, já com a presença de anticorpos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.