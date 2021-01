Curso gratuito do Instituto Lula discute 200 anos de Brasil como nação; inscrições estão abertas

247 - O primeiro curso de verão do Instituto Lula começa terça-feira, dia 12 de janeiro e discute os 200 anos de Brasil independente. A primeira aula será ministrada pela historiadora Patrícia Valim, professora da UFBA e comentarista do Giro das 11 da TV 247. O curso tem como incentivador o ex-presidente Lula, que tornou-se um estudioso da história do Brasil durante os 520 dias de suas prisão política entre 2018 e 2019 -Lula foi protagonista e patrono dos cursos de história da TV 247 sobre Canudos e, a seguir, do curso “Retalhos da Nossa História”, realizados em parceria com o canal Paz e Bem e ministrados pelo professor Pedro Lima Vasconcellos.

O curso é gratuito, porém limitado às 200 primeiras inscrições. Estudantes que enviarem documento comprovando vínculo universitário terão preferência.

As aulas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube, os e as estudantes matriculadas terão ambiente virtual de aprendizagem fechado para acesso aos textos de leitura, atividades e sequência de estudos entre as aulas.

O curso tem dedicação de 60h de atividades e, para aqueles que concluírem as atividades propostas, há a emissão de certificado de conclusão.

O objetivo do curso é discutir o Brasil em seus 200 anos de nação. A soberania, o povo, a cultura, a economia e a política. Fatos e situações que definem nossas estruturas sociais mais sólidas. Como o passado ensina sobre o presente e orienta o futuro. A política e a necessidade de políticas públicas para termos um país soberano, plenamente democrático, socialmente justo e economicamente desenvolvido.

O objetivo do curso é transmitir às próximas gerações o legado dos nossos governos e os desafios para o Brasil do futuro.

Para submeter sua inscrição, clique aqui e preencha o formulário neste link.



Inscrições até 10/01/2021Duração: de 12/01/2021 a 18/02/2021

Aulas e temas das aulas:

- Temos democracia racial? Qual integração podemos falar

- O que é a cordialidade do brasileiro? Que Estado-Nação surge disso?

- Temos de fato racismo e exclusão social? Data da escravidão?

- Que lugar o país ocupa na divisão internacional do trabalho?

- Quais as características da economia e do trabalho no Brasil?

- Ecologia, ecossistema e qual papel da Amazônia e da biodiversidade brasileira?

- Como debater a Política Externa e suas principais características?

- Podemos falar de dependência tecnológica brasileira desde os tempos do engenho?

- É possível falar em sociedade pacifica no Brasil e como se encaixam as guerras civis, oligarquias e movimentos de resistência na história do Brasil?

- Os fenômenos das epidemias, pandemias, saúde e segurança alimentar são estruturais ou surgem em determinadas conjunturas?

Para mais detalhes sobre o curso, clique aqui.

