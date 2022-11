Curtindo a Copa no Catar, Eduardo Bolsonaro falta reunião na Câmara que discute seu próprio projeto

Apoie o 247

247 - Em viagem para o Catar para conferir a Copa do Mundo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) segue com a agenda em aberto na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, o parlamentar não participará de uma reunião deliberativa em que está prevista a discussão de um texto de sua autoria, que estabelece normas para publicidade de armas de fogo em todo território nacional. A previsão de retorno do parlamentar será na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro.

De acordo com o jornal O Globo, a Câmara dos Deputados informou que o parlamentar do PL está ausente do país desde o dia 23 de novembro e estará em viagem particular para o Oriente Médio até o dia 5. Desde sua data de partida, o parlamentar perdeu 14 eventos legislativos que constavam em sua agenda. Três compromissos estão marcados para a tarde desta quarta-feira.

Além de estar faltando trabalho para prática de lazer, Eduardo foi duramente criticado, principalmente pelos bolsonaristas, de estar curtindo o evento mundial enquanto seus aliados seguem acampados em quartéis em defesa de seu pai.

