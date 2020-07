Cynara Menezes: Lava Jato foi ataque à soberania, não à corrupção

247 - A jornalista Cynara Menezes, em participação no programa Bom dia 247 desta quinta-feira (2), comentou a respeito das novas revelações da Vaza Jato que indicam a explícita interferência do FBI na condução da operação Lava Jato.

“Diziam que era uma teoria da conspiração e hoje está claro que a Lava Jato serviu para atacar a nossa soberania. As pessoas precisam entender que a operação nunca teve a ver com combate à corrupção”, denunciou.

Ela ainda afirmou que “a Lava Jato quebrou empresas brasileiras para dar espaços a empresas estrangeiras”.

“Se fosse contra a corrupção, não teria ficado nenhum tucano ileso e os tucanos estão no governo do Estado de São Paulo envolvidos há anos em esquemas de corrupção, inclusive existe declarações de Sergio Moro dizendo que 'não queria melindrar FHC”, acrescentou a jornalista.

Cynara condenou em sua fala o papel da mídia corporativista na cobertura da operação. Em sua avaliação, os canais apenas reproduziam as informações que vinham de Curitiba sem ao menos checar os fatos ou respeitar as fontes. “Duvido que fariam com a Ruth Cardoso, falecida esposa de FHC, o que fizeram com Marisa Letícia”, afirmou.

Saiba mais

A Agência Pública e o The Intercept Brasil publicaram nesta quarta-feira (1) novos diálogos vazados que mostram a intimidade entre a Polícia Federal e o FBI durante as investigações da operação conduzida formalmente por Deltan Dallagnol, então coordenador da operação. A reportagem também divulgou nesta quinta (2) os nomes de 13 agentes do FBI que atuaram na operação que abalou a soberania nacional. Confira os nomes aqui.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.