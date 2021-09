Da esquerda à direita, 15 partidos se unem em ato no Dia Internacional da Democracia

Evento organizado pelo movimento “Direitos Já!” em São Paulo contará com a presença de lideranças que vão do PT, PDT e PSOL até Podemos e PSL edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Para marcar o Dia Internacional da Democracia, celebrado dia 15 de setembro, lideranças de partidos de esquerda, centro e direita participarão nesta quarta-feira de um ato presencial organizado pelo movimento “Direitos Já!” em São Paulo. O evento acontece em meio a intensificação das investidas que o presidente Jair Bolsonaro faz contra a ordem democrática brasileira com seus ataques às instituições e ameaças à realização das eleições de 2022.

Estarão presentes o deputado Alessandro Molon (líder da Oposição na Câmara dos Deputados – PSB/RJ), Antonio Neto (presidente municipal do PDT São Paulo), Fábio Trad (deputado federal – PSD/MS), Fernanda Melchionna (deputada federal – PSOL/RS), Gleisi Hoffman (presidenta nacional do PT – deputada federal – PT/PR), Heloísa Helena (porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade), Igor Soares (prefeito de Itapevi – Podemos/SP), José Anibal (senador – PSDB/SP), José Luiz Penna (presidente nacional do PV), Júnior Bozzella (deputado federal – PSL/SP), Luciana Santos (presidenta nacional do PCdoB – vice-governadora de Pernambuco), Luiz Henrique Mandetta (ex-ministro da Saúde – DEM), Marcelo Ramos (1° vice-presidente da Câmara dos Deputados – PL/AM), Roberto Freire (presidente nacional do Cidadania) e Simone Tebet (senadora – MDB/MS).

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

PUBLICIDADE