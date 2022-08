Dallagnol ataca ministros do TCU: "fui condenado por 4 ministros delatados na Lava Jato"

Apoie o 247

247 - Pelas redes sociais, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) atacou os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), que votaram unanimemente pela sua condenação no caso da farra das diárias da Lava Jato nesta terça-feira (9).

O ataque foi uma resposta a uma publicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que, no início do dia, havia afirmado em seu Twitter: "A farra das diárias da Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, será julgada. Prejuízo de 2,6 mi. Deltan foi condenado por mim no CNMP e foi sentenciado a me indenizar e também ao ex-presidente Lula. É ficha suja, inelegível."

O ex-procurador, então, replicou, referindo-se ao julgamento ocorrido hoje e alegando que os ministros foram indicados por políticos 'multi-investigados': "Fui condenado porque combati a corrupção enquanto certos corruptos saem impunes. Fui condenado por 4 ministros delatados na Lava Jato e indicados por pessoas como você, multi-investigados ou acusados que se protegem por meio do foro privilegiado e do aparelhamento dos Tribunais."

Dallagnol complementou chamando os magistrados de 'ministros-políticos-delatados': "Os ministros-políticos-delatados atropelaram 14 manifestações técnicas de 5 instituições que falaram que tudo foi regular e, ainda que fosse irregular, não seria da minha responsabilidade. E não, a condenação não me torna inelegível. Mas a verdade pra velha política não importa."

Os ministros-políticos-delatados atropelaram 14 manifestações técnicas de 5 instituições que falaram que tudo foi regular e, ainda que fosse irregular, não seria da minha responsabilidade. E não, a condenação não me torna inelegível. Mas a verdade pra velha política não importa.

Além da possibilidade de ficar inelegível, o TCU também determinou que o ex-procurador se encarregue de restituir R$ 2,83 milhões aos cofres públicos.

